Таємна різдвяна відпустка Порошенка коштувала не менше $500 тис.

Неафішований відпочинок президента України на Мальдівських островах коштував щонайменше півмільйона доларів

Президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше $500 тис, повідомляється у розслідуванні програми «Схеми», що вийшла в ефір ввечері 18 січня.

Журналісти дізналися, що Порошенко вилетів з Києва до міжнародного аеропорту міста Мале на Мальдівських островах 1 січня і повернувся 8 січня. Про приїзд до Києва журналісти дізналися на публічному онлайн-ресурсі FlightRadar. На ньому вони також простежили за літаком з бортовим номером ТС-КМR, який перетнув Індійський океан. За інформацією журналістів, у ньому був президент України.

Фото: Радіо Свобода

Перед приїздом журналісти «Схем» зафіксували, як до аеропорту «Київ» під’їхали декілька мікроавтобусів та Land Cruiser із вимкненими фарами. Згодом вони сфотографували посадку приватного літака і зазначили, що він припаркувався у найбільш віддаленій частині аеропорту. «Журналісти "Схем" зафіксували, як літак зупинився, а вже за 4 хвилини кортеж виїхав з воріт і залишив територію аеропорту. Він сформувався з чотирьох мультивенів Volkswagen та Mercedes і виїхав на Кільцеву дорогу», - розповіли у «Схемах».

Зазначається, що кортеж проїхав без проблискових маячків та мигалок. Автівки попрямували у бік Обухівської траси, далі повернули у селище Козин і за кілька хвилин заїхали у ворота угідь Петра Порошенка.

Наступного дня, 9 січня президент провів свій перший публічний захід президента з початку року. Він організував нараду з керівництвом Нацполіції та заслухав доповідь про розслідування резонансного вбивства Ірини Ноздровської. До цього на сайті президента були лише повідомлення про чотири підписані Петром Порошенком закони. І жодного – про виїзд з країни на відпочинок.

Журналісти дізналися про деталі відпустки президента. Їм стало відомо, що президент взяв в оренду приватний літак Falcon 7X у турецької авіакомпанії Setair. «Схеми» надіслали листа авіакомпанії і запитали про вартість перельоту на Falcon 7X. Згідно наданої інформації, журналісти припустили, що оренда борту з простоєм упродовж майже всього періоду відпустки обійшлася президенту у приблизно €154 тис.

Фото: Радіо Свобода

Зазначається, що у літаку 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до столиці вісім пасажирів - троє чоловіків та п'ять жінок. Однак серед імен пасажирів не було ані президента, ані членів його родини, або інших відомих імен.

Фото: Радіо Свобода

Журналісти «Схем» надіслали запит до Державної прикордонної служби з питанням: чи перетинав державний кордон України президент Порошенко 1 та 8 січня та чи проходив він паспортний контроль у аеропорту «Київ» у день вильоту до Мале й після повернення з-за кордону? Але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не отримали.

Крім того, вони дізналися, що Порошенко відпочивав на Мальдівських островах з 2 по 8 січня в п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc. Він складається лише з приватних вілл посеред Індійського океану. «З аеропорту Мале, куди президент та його гості прилетіли чартером, вони дістались острівного курорту. 8 дорослих та 2 дітей оселились на найдорожчій віллі курорту, яка розташована на окремому острові», - йдеться у розслідуванні. Український президент відпочивав там з гостями протягом семи днів та шести ночей.

Фото: Сheval Blanc

У «Схемах» наголосили, що на курорті Порошенко фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine). Журналісти пояснюють, що це типова послуга для курорту такого рівня – забезпечення повної анонімності на прохання гостя. За інформацією джерел журналістів, президент витратив за проживання $276 тис. Також у нього були додаткові витрати - $37550. За них він розрахувався готівкою.

Всього, за підрахунками журналістів, Порошенко витратив на рідзвяну відпустку на Мальдівських островах не менше $500 тис. або більш ніж 14 млн грн.

Фото: Радіо Свобода

Журналісти зазначили, що надіслали запит до адміністрації президента разом із доказами поїздки Порошенка. Наступного дня адміністрація президента визнала факт відпочинку глави держави на Мальдівах агентству «Інтерфакс-Україна». За день до ефіру програма «Схеми» отримала відповідь на запит з аналогічним текстом. У президента визнали сам факт поїздки і запевнили, що він задекларує витрати на неї.