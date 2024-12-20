Популярними будуть прикраси в яскравих відтінках зеленого, яскраво-рожевого кольорів з чорними акцентами

Цьогоріч святковий декор вражатиме яскравістю та різноманіттям стилів, заявляють дизайнери та декоратори. ТСН розповідає, які тренди святкового декору будуть популярними цього Різдва та Нового року.

Які кольори будуть у тренді

Популярними будуть прикраси в яскравих відтінках зеленого, яскраво-рожевого кольорів з чорними акцентами.

Панківський, бунтарський погляд на святковий декор надихне на сміливі й нетрадиційні декорації.

«Ми прогнозуємо авангардний підхід до святкового стилю, який приносить енергію молодості. Очікуйте популярності прикрас в яскравих відтінках, як-от зелений чи яскраво-рожевий», – сказала дизайнерка Лорен Чіу.

Ретро-диско декор

«Цього року у тренді будуть різдвяні прикраси у стилі 90-х років», – зазначає Лорен Чіу.

Дзеркальні кулі набирають обертів цього сезону. Тренд, який повертається до нас з минулого, – це диско-кулі. Дизайнери рекомендують вішати їх як прикраси на ялинку або розмістити велику диско-кулю внизу біля дерева. Якщо ви любите сміливі рішення, то можете помістити таку кулю на верхівку різдвяного дерева. Також з неї можна зробити гірлянду і прикрасити кімнату.

Банти та стрічки

Банти і стрічки є популярними різдвяними прикрасами вже багато років, і цього року ця традиція не зміниться. Цей декор підходить для тих, хто хоче додати до своєї оселі відтінок традиційної простоти. Можна прикрасити ялинку великим бантом, який спадатиме по всій довжині дерева. Стрічки можна прив'язати на гілочки ялинки, а також задекорувати ними свічники.

Вироби з шерсті та фетру, народні орнаменти

Декор із природними мотивами, наприклад, фігурки тварин чи лісових істот, створені з фетру або вовни, додають святкового настрою.

Цього року, за прогнозами Лорен Чіу, прикраси ручної роботи, як-от вовняні панчохи та розписані вручну керамічні дрібнички, посядуть центральне місце, а декоративні гриби, лісові істоти та соснові шишки створять затишний настрій.

Повернення до декадансу в стилі регентства

Серед трендів і протилежний фольклорному старосвітський стиль регентства. Він рясніє романтичними акцентами, розкішними матеріалами, позолоченням і насиченими тонами коштовностей.

«Подумайте про чорнильно-блакитний, темно-бордовий і насичений шоколадно-коричневий кольори в поєднанні з блискучим золотим, які мають святковий вигляд. Вінтажні елементи, як-от мереживо та китиці, підкреслять настільний пейзаж, а надмірні прикраси, як-от інкрустовані дорогоцінними каменями дрібнички та рідкий скляний посуд, додадуть розкоші інтер’єру» – радять декоратори.