Продавці матимуть спеціальні сертифікати на дозвіл рубки ялинок

У Тернополі з 4 грудня стартує продаж новорічних ялинок. Цього року таких майданчиків, де жителі міста та громади матимуть можливість придбати дерева, визначили на 13 адресах. Усі ялинки повинні бути сертифіковані, тому продавці при собі матимуть документи, що посвідчуватимуть походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.

Продаж новорічних красунь триватиме по 31 грудня 2023 року. Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, торгівля ялинками здійснюватиметься в п’ятьох мікрорайонах міста.

На мікрорайоні «Сонячний» ялинки продаватимуть за такими адресами:

вул.15 квітня (біля буд.№23);

вул.Київська (біля будинку побуту).

На мікрорайоні «Дружба» продаж здійснюватиметься за адресами:

вул.Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

вул.Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2);

перехрестя вулиць Миру-Дружби;

вул.Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ»- маркет);

вул.Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»).

На мікрорайоні «Східний» ялинки можна буде купити за такими адресами:

просп. Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;

вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»).

На мікрорайоні «Старий парк» реалізовуватимуть ялинки за адресами:

просп.Степана Бандери, 15 (майданчик біля Тернопільського міського стадіону ім.Романа Шухевича).

На мікрорайоні «Центр» ялинки можна буде купити за такими адресами: