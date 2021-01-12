В Україні з 14 січня поступово почне знижуватися температура повітря, а найсильніші морози очікуються 15-16 січня. Синоптики прогнозують, що у цей час вночі стовпчики термометрів опустяться до 18 градусів морозу. При цьому перед похолоданням в Україні випаде сніг.

Як повідомив «Укрінформ» з посиланням на Український гідрометцентр, у вівторок, 12 січня, суттєвих опадів в Україні не буде, а денна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

У середу, 13 січня, а також у четвер, 14 січня, в Україні часом невеликий сніг, лише 13 січня у східних і більшості південних областей помірний (вдень на сході місцями значний) сніг і дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у західних і південних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

При цьому вже з 14 січня в деяких регіонах почнеться похолодання. Так, у північних областях вночі очікується 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу. У центрі й на сході денна температура повітря 14 січня також буде мінусовою.

Проте значне похолодання в Україні розпочнеться 15-16 січня. Зокрема, у п’ятницю, 15 січня, в західних, північних та місцями у центральних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, на решті території суттєвих опадів не очікується.

На заході, в центрі й на сході вночі 15 січня температура повітря становитиме від 6 до 11° морозу, а денна – від 4 до 9° морозу. Найхолодніше буде на півночі: вночі до 16° морозу, а вдень – від 8 до 13° морозу.

В суботу, 16 січня, температура повітря в більшості областей знизиться до 13-18° морозу вночі й до 11-16° морозу вдень, лише на півдні впродовж доби очікується від 6 до 12° морозу.