РНБО запровадить санкції стосовно людей, які за час дії мораторію на продаж землі викрадали її у держави. Про це на форумі «Україна 30. Земля» у понеділок, 24 травня сказали президент Володимир Зеленський та міністр аграрної політики Роман Лещенко.

«У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За час мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим», – сказав президент під час свого виступу.

Він пообіцяв, що держава зробить все, щоб повернути цю землю. Міністр аграрної політики Лещенко, який виступав після президента, підкреслив, що крадіжка землі не має строків давності.

«Хочу сказати про повернення землі, набутої в незаконний спосіб. У людей, які накопичували землю енну кількість разів, є правовий спосіб добровільної відмови від цих земельних ділянок, але в той же час ми відпрацьовуємо тих службових осіб і тих громадян, які зловживали цим правом. Вони будуть нести юридичну відповідальність, тому що строків давності по таким правопорушенням немає. Суспільство має знати таких людей в обличчя», – сказав він.

За його словами, найбільш злісним земельним махінаторам будуть загрожувати санкції Ради національної безпеки і оборони.

«По земельним махінаторам, по людям, які зловживали і акумулювали величезні масиви землі – ми дамо відповідні матеріали, щоб до таких людей було застосовано санкції і щоб зупинити процеси несправедливого вилучення земель», – сказав Лещенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні у вівторок, 18 травня, підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

На засіданні 28 квітня Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він також є ключовим для проведення земельної реформи.