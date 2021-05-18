Верховна Рада на засіданні у вівторок, 18 травня, підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів. Документ підтримали 272 депутати, фракції «Опозиційна платформа – За життя» і «Батьківщина» проголосували проти законопроекту.

До другого читання до законопроекту подали 700 правок. Рада почала його розгляд ще 29 квітня.

Як пише «Економічна правда», ухвалений законопроект передбачає продаж через електронні аукціони ділянок державної та комунальної власності або прав на них, а учасником земельних торгів може бути фізична або юридична особа.

Торги проводитимуться у єдиній електронній торговій системі. За результатами укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу цінову пропозицію.

На відміну від положень чинного законодавства, торги проводитимуться згідно з договором між організатором та оператором електронного майданчика. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору має визначити уряд.

Нова система передбачає автоматизацію низки процесів, публікацію усіх документів щодо торгів та земельних ділянок в електронній системі у відкритому доступі. Це забезпечить ефективність організації та проведення земельних торгів, стверджують автори законопроекту.

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він також є ключовим для проведення земельної реформи.