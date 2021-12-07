В ідеалі робоча зона повинна мати і природне освітлення, і робоче

Від початку пандемії більше людей почали працювати дистанційно, а діти – навчатися онлайн, тому домашній робочий куточок – не виключення, а вимушена норма. Покращити ефективність та функціональність домашнього офісу допоможуть кілька простих порад Better Homes & Gardens, які водночас не потребують кардинальних змін у квартирі.

1. Знизіть рівень стресу за допомогою рослин.

Лише одна невеличка рослина на столі допоможе знизити рівень стресу та спонукати вас тримати поверхню чистою. Крім того, дослідження свідчать, що рослини підвищують продуктивність в офісах. Кімнатні квіти допоможуть також освіжити простір, додати текстур та кольорів.

2. Подбайте про зручну підлогу.

Можливо, ви маєте регульовані столи, які можуть перетворюватися із сидячого у стоячий, а також комфортне крісло. А як щодо поверхні під ногами? На ринку є спеціальні килимки проти втоми ніг, також можна вибрати різні матеріали, які будуть зручними саме для вас. Для стоячого столу ідеально пасуватиме пробкова підлога.

3. Розділіть кімнату для кращої концентрації уваги.

Перегородки – простий спосіб відокремити робочий простір від решти кімнати, приховати безлад і створити ідеальний фон для робочих колів. Тим більше, зараз їх є багато варіантів різного вигляду, конструкцій та з додатковими функціями, наприклад, книжкові полиці чи шафи з шухлядами, у які можна заховати різне офісне приладдя.

4. Повість витвір мистецтва для натхнення.

Додавання мистецтва до вашого домашнього офісу має як особисті, так і професійні переваги. Кілька ретельно продуманих елементів легко оновлять офіс та допоможуть вам почуватися більш вмотивованими і продуктивними. Цікаві зображення чи декоративні об’єкти також стануть місцем для відпочинку втомлених від комп’ютера очей.

5. Покращте освітлення за допомогою ламп, які змінюють колір.

В ідеалі робоча зона повинна мати і природне освітлення, і робоче, яке забезпечує сфокусоване освітлення певної зони, і загальне навколишнє. Обираючи робоче світло, звернуть увагу на лампи, які мають різні колірні температури: тепле світло підвищує креативність, а холодне – концентрацію.

6. Використайте стіну для планування.

Комп’ютери – не єдине місце, де ми зберігаємо файли та шукаємо натхнення. Іноді потрібно візуалізувати свої плани в офлайні. Використайте лист металу та рамку для картин, щоб створити недорогу магнітну дошку, або ж купіть готову – це буде ідеальне місце для створення списків, збереження деталей проекту та надихаючих зображень.

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