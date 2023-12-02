Робота над історичною епопеєю почалась ще у 2007 році

Режисер, сценарист та продюсер Зак Снайдер повернув собі права на сценарій триквела «300 спартанців». Ідею картини із підзаголовком «Кров і попіл» Снайдер пропонував Warner Bros. перед тим, як покинути компанію через фіаско з «Лігою справедливості».

Сюжет давньогрецької військової епопеї, за задумом Снайдера, мав бути сконцентрований навколо стосунків Олександра Македонського та його полководця й найближчого друга Гефестіона.

У той час студії задум Снайдера не сподобався, але тепер проект, ймовірно, повернеться в роботу.

Нагадаємо, «300 спартанців» – це стилізована інтерпретація битви при Фермопілах під час греко-перських війн, яка відбулася в 480 році до нашої ери у Фермопілах у Греції.

Сиквел продовжив розповідати історію царя Леоніда. Перська армія на чолі з Ксерксом рухається на південь. На її шляху опиняється флот Афін під керівництвом адмірала Фемістокла. Сили противників не рівні, і Фемістокл змушений вступити в союз з заклятим ворогом афінської держави Спартою. Тільки об’єднавшись у ворогуючих полісів-держав є шанс щось протиставити могутньому Ксерксу.

Нагадаємо, 57-річний Зак Снайдер – американський режисер, сценарист та продюсер, відомий за своїми фільмами «Світанок мерців» (2004), «300 спартанців» (2007), «Хранителі»(2009), «Людина зі сталі» (2013), «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» (2016) та «Ліга справедливості» (2021).