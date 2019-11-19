Роботу львівських хіміків висунуто на здобуття Державної премії України

Серед науковців, чиї дослідження увійшли до спільної роботи, яку висунули на здобуття Державної премії, є і двоє львів'ян – професор Роман Лесик (зліва) і професор Микола Обушак

Роботу групи науковців з Києва, Харкова та Львова, які систематизували свої багаторічні дослідження з розробки нових лікарських засобів, висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, повідомляє «Урядовий кур’єр».

До спільної комплексної роботи «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук, компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів», увійшли дослідження вісьмох науковців і фармацевтів, серед них є і два науковці зі Львова - професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького Роман Лесик та професор, завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Микола Обушак.

Досягнення українських науковців високо оцінили відомі вчені Європи. Професор Стефан Костантінеск, віце-президент Федерації європейських академій медицини з Католицького університету м. Левен, Бельгія, зазначив: «Внесок українських науковців у галузь класичної органічної хімії, а також медичної хімії видатний, надзвичайно важливий та визнаний на міжнародному рівні. Кількість цитувань їхніх статей вражає. Автори здатні взяти на себе завдання зі створення лікарських засобів та стати однією з найбільш конкурентних груп у цій галузі у всьому світі. Їхнє дослідження відповідає основним нерозв’язаним потребам сучасної медицини».

Щороку в Україні присуджують до п'ятнадцяти Державних премій в різних галузях. Її розмір щороку визначає президент України. Минулого року розмір Держаної премії в галузі науки і техніки становив 300 тис. грн кожна.