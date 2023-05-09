Водночас продовжити угоду щодо українського експорту морем не вдалося

Україна, Росія, Туреччина та ООН змогли відновити роботу «зернового коридору» Чорним морем. Про це повідомило джерело у Міністерстві національної оборони Туреччини у вівторок, 9 травня, заявили на турецькому телеканалі TRT Haber.

За даними міністерства національної оборони, саме Туреччина була ініціатором продовження «зернової угоди». Водночас як саме Туреччина вплинула на перебіг перемовин, джерело телеканалу не уточнило.

«У результаті ініціативи Туреччини перевірки кораблів почалися знову, і "зерновий коридор" знову запрацював», – повідомили у міністерстві національної оборони Туреччини.

Перемовини щодо «зернової угоди» відбудуться 10 та 11 травня у Стамбулі, повідомили у міноборони Туреччини. На зустрічі будуть представники України, Росії, ООН та Туреччини.

Нагадаємо, напередодні, 8 травня, у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що Росія блокує інспекції приблизно 90 суден з українським збіжжям. Представники Росії в «зерновій угоді» вчергове зупиняють прохід українських кораблів зі збіжжям, затягуючи інспекції та намагаючись нав'язати свої умови інспекції. 5 травня в ООН повідомили, що країни не змогли досягнути продовження «зернової угоди». Термін дійсної угоди спливає у липні 2023 року.