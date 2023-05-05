Продовжити перемовини щодо експорту українського зерна запропонувала 28 квітня ООН

Україна та Росія за посередництва Туреччини та ООН не досягли угоди щодо продовження експорту українського зерна через Чорне море. Про це повідомив у п'ятницю, 5 травня, заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак, пише CNN.

За його словами, представники Спільного координаційного центру, до якого входять Україна, Росія, Туреччина та ООН, продовжують інспектувати судна із зерном, прохід яких погодили раніше. Представник ООН закликав країни продовжити перемовини щодо Українського експорту Чорним морем.

«Генеральний секретар передав усім сторонам пропозицію щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення та розширення Ініціативи, враховуючи позиції, висловлені сторонами. Ми закликаємо всі сторони продовжувати обговорення, подолати оперативні виклики та працювати над повною реалізацією та продовженням ініціативи», – заявив Фархан Хак.

Нагадаємо, 18 березня представники країн продовжили «зернову угоду» ще на 120 днів, про що повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Водночас Росія наполягає на продовженні угоди лише на 60 днів.

17 квітня у прес-службі міністерства відновлення України повідомили, що Росія заблокувала інспекції 50 суден з українським збіжжям у Босфорі, порушуючи інспекції кораблів з 10 квітня. У міністерстві зазначили, що Росія намагається встановити контроль над перевезеннями українського зерна та самовільно визначати напрямки, куди воно їхатиме.

З 28 квітня ООН запропонувала Росії, Україні та Туреччині продовжити перемовини щодо угоди, висунувши свої пропозиції. Проте домовленостей досі не досягли, поставивши під ризик морський експорт зерна до країн, які його потребують.