Через блокування з боку Росії Україна змушена була скоротити експорт на 15-18 млн тонн

Росія вже вдруге заблокувала інспекції суден з українським зерном, які рухаються у турецьких територіальних водах протоки Босфор. Про це повідомили в понеділок, 17 квітня, у прес-службі міністерства відновлення України.

За даними міністерства, росіяни не дотримуються регламенту реєстрації суден українських портів, які подають документи для формування інспекційного плану. Росіяни порушують інспекції з 10 квітня.

«Росіяни формують їхній власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи"», – повідомили у прес-службі міністерства відновлення.

За даними міністерства, росіяни на початку квітня 2023 року почали висувати власні критерії визначення суден, які братимуть участь в «зерновій ініціативі», а 14 квітня без жодних логічних пояснень відмовились зареєструвати три торговельних судна, які мали перевезти вантаж з порту «Южний». Росія намагається встановити контроль над перевезеннями українського зерна та самовільно визначати напрямки, куди воно їхатиме. Проте це є порушенням міжнародних положень «зернової угоди».

«Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю», – заявили у прес-службі МВУ

Зазначимо, окупанти ще з 2022 року всіляко саботують та затягують час проведення інспекцій. Це призвело до значного скорочення експорту українського збіжжя на світові ринки – на 15-18 млн тонн.