Наразі носова частина судна знаходиться на березі Дунаю

Поблизу українського порту Рені, що на Одещині, пішла під воду румунська баржа, яка перевозила сульфат амонію. Затоплення міжнародного судна сталося через зіткнення з іншим кораблем, назву якого не уточнюють, повідомило видання Digi24 у суботу, 15 квітня.

За даними видання, румунська баржа, навантажена понад тисячею тонн добрив для озимих культур, зіткнулася з іншим судном, яке перевозило худобу. Внаслідок зіткнення на баржу потрапила вода, яка почала підтоплювати румунське судно.

«Після удару румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого члени екіпажу викликали допомогу. Румунський буксир штовхнув пошкоджену баржу до румунського берега Дунаю. Судно, яке в нього врізалося, заарештувала українська влада на три дні. Румунський судновласник вимагав затримання судна для компенсації», – повідомили в Digi24.

Назву судна, яке спричинило інцидент, не повідомляють. За даними видання, румунська баржа наразі наполовину затоплена та може затонути повністю. Носова частина румунського судна знаходиться на березі Дунаю.