Раніше російські кораблі могли заходити в порти Болгарії під чужими прапорами

Болгарія остаточно заборонила вхід російських суден до усіх болгарських портів. Раніше країна забороняла проходити в порти кораблям під російським прапором, проте тепер обмеження поширюється ще на російські судна під прапорами інших країн.

Про це повідомило видання PortsEurope у середу, 5 квітня. Болгарія позбулася останньої документаційної лазівки, яка дозволяла російським кораблям проходити з експортом.

«Заборона набуває чинності з 8 квітня і буде поширюватися на всі судна, що знаходяться в Російському морському реєстрі судноплавства», – повідомили у виданні.

Заборона на вхід російських суден у болгарські порти триває майже рік, з 17 квітня 2022 року. Обмеження Болгарія запровадила в межах п'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії.