«Зернову угоду», що запрацювала в липні, продовжують уже вдруге

«Зернову угоду», що передбачає експорт агропродукції з українських портів, продовжили ще на 120 днів. Про це 18 березня повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди ще на півроку.

За словами Олександра Кубракова, завдяки зерновій ініціативі на світові ринки поставлено 25 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування українських портів та вивезення зерна. Таку ж угоду підписала Росія. Зерно вивозять із трьох портів Одеської області: «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Однак у жовтні Росія заявила про вихід із «зернової угоди» нібито через «напад на кораблі чорноморського флоту РФ». На реалізацію зернового коридору значного впливу це не мало – судна продовжували експорт.

Після переговорів з президентом Туреччини і генсеком ООН росіяни вирішили повернутися до реалізації зернового коридору й 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. Цей термін закінчується у березні.