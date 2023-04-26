Зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції

Російська сторона знову заблокувала роботу зернового коридору, який дозволяє Україні експортувати зерно морськими шляхами з портів Одещини, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Як зазначається в повідомленні, напередодні в Спільному Координаційному Центрі, який розташований у Стамбулі, представники Росії відмовились погоджувати рух суден до та з морських портів України гуманітарним коридором, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом, більш відомої як зернова угода.

«Внаслідок цього сьогодні 4 судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни», – повідомили у ВМС ЗСУ.

Крім того, в ньому зазначається, що зранку в середу в інтернеті стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-морськими силами Збройних сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з та до портів Одещини. Однак військові запевнили, що така інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що з 17 квітня росіяни також блокували зерновий коридор, але за втручання низки країн його роботу вдалося відновити. Тоді було заблоковано 50 суден. Цьому передував саботаж росіянами інспекційних перевірок кораблів. Також росіяни зупиняли зерновий коридор 11 квітня, однак 12 квітня його роботу було відновлено.

За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня в Севастополі пролунали вибухи: російська влада заявила, що Україна атакувала її чорноморський флот надводними дронами. Міністерство оборони Росії заявило, що дрони рухалися з порту Одеси, який бере участь у зерновій угоді.

Своєю чергою Головне управління розвідки Міністерство оборони України заявило, що вибухи на російських військових об’єктах не порушують зернову угоду.