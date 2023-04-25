Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні зернової угоди, в рамках якої українське зерно експортується морськими шляхами. У Міноборони РФ стверджують, що безекіпажні катери, які атакували військову базу в Севастополі 23 березня та 24 квітня, були запущені з акваторії Одеси.

«Проведений аналіз маршруту руху українських безекіпажних катерів показав, що вони були запущені з акваторії порту Одеса, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи"», – заявили в міністерстві оборони держави-агресора.

Там додали, що це ставить під загрозу продовження «зернової ініціативи» після 18 травня.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи. Окупаційна влада заявила, що російський флот «відбивав надводні безпілотники». Окупанти стверджують, що один надводний дрон вдалося збити, інший вибухнув сам.

Зауважимо, що 17 квітня Росія безпідставно заблокувала інспекції 50 суден з українським збіжжям у Босфорі. Перед цим росіяни всіляко порушували інспекцію суден, які проходять зерновим коридором. Зрештою наступного дня рух суден із зерном було розблоковано.

Також додамо, що шантаж з боку Росії відмовою в продовженні зернової угоди є регулярним.