Родині депутата Єгора Соболєва погрожують облити кислотою дітей

«Покажіть мені інший спосіб змусити президента бути президентом, а не бізнесменом».

Народний депутат Єгор Соболєв з дружиною Марічкою Падалко

Дружина нардепа Єгора Соболєва – телеведуча Марічка Падалко – повідомила, що їхній родині погрожують. Лист з погрозами, який отримали її батьки, вона опублікувала в Facebook.



«Мої батьки знайшли в своїй поштовій скриньці великий лист, відправлений 04.12.17. В ньому невідома людина сварить Єгора Соболєва, повторюючи тези про «дестабілізацію», «роботу на Москву» і т.п.», – зазначила Падалко.

«В кінці листа автор погрожує облити кислотою моїх дітей», – додала вона.

Фрагмент листа, який оприлюднила дружина Єгора Соболєва

«Я хочу облити кислотою їхніх дітей. Думаю, це буде найболючіше. Нехай мене потім за це посадять – мені однаково. Але у мене є діти і внуки, і я не хочу жити знову в совдепії, а саме цього добивається ваш зять», – йдеться в тексті листа, який отримали батьки Падалко.

Як пише «Укрінформ», сам нардеп, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що передасть цей лист до правоохоронних органів.

«Сенс цього листа полягає в тому, що я дестабілізую ситуацію в країні, проводжу марші, я агент Кремля, і тому людина, яка знає дуже багато подробиць про моє життя і викладає їх у цьому листі, погрожує розправитися з моїми дітьми», - наголосив Соболєв.

При цьому він додав, що його залякати не вдасться.

Як інформував ZAXID.NET, Єгор Соболєв брав участь у протестних акціях, які організовував «Рух нових сил Михеїла Саакашвілі», впродовж жовтня-грудня цього року.

Окрім того, Соболєв є співзасновником руху під назвою «Визволення». Наприкінці жовтня активісти руху заявили, що починають блокувати бізнес корпорації президента Петра Порошенка Roshen та інші його підприємства. Було навіть проведено кілька пікетів, зокрема, біля заводу Roshen у Вінниці.

Водночас 7 грудня Верховна Рада проголосувала за усунення Єгора Соболєва з посади голови Парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, а раніше Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції визнав роботу свого голови Єгора Соболєва незадовільною.