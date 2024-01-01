У ролі Романа Шухевича Григорій Гладій

У ніч на 1 січня 2024 року в наслідок російського обстрілу зруйновано музей Романа Шухевича. «Цілеспрямоване знищення Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича (відділу Львівський історичний музей) у день уродин Степана Бандери і перший день нового року – спроба символічного вбивства національної пам'яті. Але я переконаний, що ефект буде зворотний. Справа національної честі – відбудувати і відновити Музей. Справа національного обов'язку – глибше пізнати нашу історію і наших героїв», – написав директор Дому Франка Богдан Тихолоз. Саме тому пропонуємо добірку фільмів та серіалів про Романа Шухевича.

Нескорений

2000, Режисер Олесь Янчук. У головних ролях Григорій Гладій, Вікторія Малекторович, Віктор Степанов, Володимир Горянський, Орест Огородник, Ярослав Мука



«Нескорений» — копродукційнийкопродукційний українсько-американський художній фільм 2000-го року кінорежисера Олеся Янчука. Відзнятий на кіностудії «Студія Олесь-фільм» за сприяння Українського конгресового комітету Америки (УККА) і за участю Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка. Головним консультантом фільму був тодішній президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський.

1950 рік. Після завершення ІІ Світової війни триває боротьба на теренах Західної України проти диверсійних загонів НКВС СРСР, а потім. У Карпатах продовжують збройний опір боївки УПА. На чолі армії – генерал-хорунжий Роман Шухевич, знаний серед воїнів УПА як Тарас Чупринка.

Роль Шухевича зіграв актор Григорій Гладій, Вікторія Малекторович знялась у ролі Галина Дидик, а Ірма Вітовська – у ролі Дарки Гусяк.



Собор на крові

2006, документальний телесеріал режисера Ігоря Кобрина. 10 серій

«Собор на крові» – український документальний фільм, науково-публіцистичне історичне дослідження українського національно-визвольного руху з використанням маловідомих фактологічних матеріалів і унікальних документальних кадрів. Створено під патронатом Українського інституту національної пам'яті. Пісня невідомого автора «Буде нам з тобою що згадати» звучить в обробці та виконанні Тараса Чубая.



Українські державники. Роман Шухевич

2007, документальний фільм Тараса Каляндрука

«Українські державники. Роман Шухевич» – документально-біографічна драма про життя і боротьбу головнокомандувача УПА на тлі битв. У фільмі глядач побачить юність Шухевича, а тако боротьбу проти гітлерівських та сталінських військ. Стрічка є комплексним дослідженням цієї теми, адже досліджує не лише біографію героя, а й історичне тло, на якому він діяв.

Хроніка Української повстанської армії 1942–1954

2014, Документальний фільм режисера Тараса Химича

Документальний фільм режисера Тараса Химича у двох частинах розповідає про історію Української повстанської армії 1942–1954 років крізь призму свідчень тридцяти чотирьох очевидців та безпосередніх учасників подій (з понад сто опитаних). Творці стрічки пропонують подивитися на український повстанський рух з перспективи «простих людей», без пафосу, містифікацій і пропагандистських кліше.