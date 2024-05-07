Роми встановили новий паркан у Берегівському центрі комплектування

Мешканці Онока, які влаштували сутички з працівниками ТЦК у Виноградові через мобілізацію свого односельця, попросили вибачення та відновили пошкоджений паркан Берегівського РТЦК та СП у Виноградові.

Наступного дня після конфлікту, що трапився 3 травня, під центром комплектування та соцпідтримки у Виноградові учасники сутички записали вибачення. На відео, оприлюдненому у місцевій групі у Facebook, семеро жінок з села Онок просять вибачення у військових і обіцяють більше таких конфліктів не повторювати.

6 травня у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що учасники сутичок відновили паркан районного центру комплектування.

«Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів). Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницьки. Все повинно вирішуватися в правовому полі», – зазначили в обласному центрі комплектування та соцпідтримки.

У ТЦК кажуть, що винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно

Нагадаємо, 3 травня біля будівлі ТЦК та СП у Виноградові сталися сутички між ромською громадою села Онок та працівниками ТЦК. Протестувальники вимагали не мобілізувати їхнього односельця. На знак протесту вони привезли під ТЦК шини і пошкодженні авто. Аби зупинити сутички, працівники ТЦК кілька разів вистрілили в повітря. У поліції повідомили, що група протестувальників налічувала з десяток людей. За хуліганство їм загрожує до 7 років ув’язнення.