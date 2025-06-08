Поєдинок матиме додаткову інтригу: на полі зійдуться дві суперзірки – 17-річний Ямаль проти 40-річного Роналду

У неділю, 8 червня, у Мюнхені на «Альянц Арені» відбудеться фінал Ліги націй, в якому зустрінуться збірні Португалії та Іспанії. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом. На матчі працюватиме швейцарська бригада арбітрів на чолі з Сандро Шерером. Йому асистуватимуть Йонас Ерні та Сюзанна Кюнг. За VAR відповідатиме швейцарець Федаї Сан.

Аби потрапити до фіналу Ліги націй збірній Португалії довелось фінішувати у своїй групі на першій сходинці (підопічні Роберто Мартінеса випередили Хорватію (2:1; 1:1), Шотландію (2:1; 0:0) та Польщу (3:1; 5:1)). В 1/4 фіналу команда пройшла Данію (перший поєдинок програла з рахунком 0:1, а у матчі-відповіді на останніх хвилинах перевела гру в овертайми (3:2), де уникнула серії пенальті, зумівши забити ще двічі). У битві за фінал португальці завдяки голу Кріштіану Роналду спромоглись оформити камбек з Німеччиною (2:1).

Схожий шлях пройшла й Іспанія. У своїй групі піренейці обійшли Данію (1:0; 2:1), Сербію (0:0, 3:0) та Швейцарію (4:1; 3:2). У чвертьфіналі іспанці двічі зіграли внічию зі збірною Нідерландів (2:2 і 3:3) і пройшли далі завдяки післяматчевій лотереї. У божевільному фіналі з 9-ма голами підопічні Луїса де ла Фуенте пройшли Францію (5:4).

Востаннє Португалія та Іспанія зустрічалися у вересні 2022 року (0:1). До цього команди п'ять разів поспіль грали внічию.

Нагадаємо, нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну Іспанії. На її перемогу дають 1,96, тоді як успіх Португалії оцінюють в 3,85. Ціна нічиєї – 3,70. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,67, тоді як тотал менше 2,5 – 2,22.

Найбільше шансів відзначитись має Кріштіану Роналду (1,95), у португальців вірять у бомбардирський талант Альваро Морати та Ламіна Ямаля (обидва по 2,00).

Де дивитися півфінал Ліги націй між Португалією та Іспанією

Стежити за матчем у прямому ефірі можна буде на платформі MEGOGO за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Трансляція буде доступна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також в підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт».