У Полтавській області вночі вівторка, 1 листопада, чотири випущені росіянами дрони-камікадзе впали на цивільні об’єкти, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає», – заявив він.

За більш ніж годину до цього Лунін також повідомляв про збиття над областю трьох дронів і зазначав, що в небі виявлено ще кілька.

В яких саме населених пунктах дрони завдали ударів Лунін не уточнив, але мер Полтави Олександр Мамай закликав місцевих не публікувати фото і відео, пов’язаних із вибухами.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що загалом на Полтавщині збили шість дронів-камікадзе: три з них ППО збила за допомогою винищувачів, ще три – підрозділи територіальної оборони.