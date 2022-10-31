Внаслідок влучання в буксири, які транспортували баржу із зерном, виникла пожежа

Російські окупанти у понеділок, 31 жовтня, завдавали ударів по портовій інфраструктурі на очаківському напрямку. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Внаслідок влучання в буксири, які транспортували баржу із зерном, виникла пожежа. Керування суднами було втрачено.

«Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома», – зазначається у повідомленні у Facebook.

За інформацією сайту «Преступности.НЕТ», окупанти відкрили вогонь із Кінбурнської коси та обстріляли буксири, які транспортували баржу «Нібулона».

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті в суботу вранці. Попри це вранці 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден із зерном загальною вагою 345,5 тисячі тонн.