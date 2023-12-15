Усі 14 дронів вдалося збити

У ніч на п’ятницю, 15 грудня, росіяни вчергове атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Усі з них вдалося збити силам ППО, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Росія атакувала Україну безпілотниками з Краснодарського краю РФ, району Приморсько-Ахтарськ. Ворог випустив 14 дронів-камікадзе Shahed 136/131.

«Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 15 грудня

Чи є ушкодження від уламків від дронів та постраждалі в атакованих областях, наразі невідомо.

Нагадаємо, напередодні, 14 грудня, росіяни завдали масованої атаки по Україні ракетами «Кинджал». Ракети обстріляли Київ, Страокостянтинів та Миролюбненську ОТГ на Хмельниччині. Всього за 14 грудня повітряна тривога лунала всіма областями України 4 рази.