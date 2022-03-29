Російські військово-морські сили блокують у Чорноморському регіоні 94 цивільні судна, призначені для перевезення зерна та іншого продовольства, заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

«Близько 30% світового експорту пшениці зазвичай припадає на Чорноморський регіон, а також 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії. Однак Росія розбомбила щонайменше три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу, в тому числі одне, зафрахтоване агрокомпанією», – повідомила представниця Держдепартаменту США на засіданні Ради Безпеки ООН, пише у середу, 30 березня, «Укрінформ».

Вона наголосила, що наслідки війни Путіна відчуваються далеко за межами України та безпосередньо впливають на глобальну продовольчу безпеку.

«Російські ВМС блокують доступ до українських портів, чим, фактично, припиняють експорт зерна. Відповідно до звітів, вони не дозволяють вийти в Середземне море приблизно 94 суднам, які перевозять продовольство для світового ринку», – зауважила Шерман.

За її словами, зараз багато вантажовідправників не наважуються відправляти свої судна в Чорне море, навіть у російські порти, з огляду на небезпеку, яка походить від цієї країни.

Правозахисна організація Human Rights Watch раніше зазначала, що російське вторгення в Україну посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен – не менше 27%. Крім того, влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленим через Туреччину, але остання також імпортує 90% пшениці з України.