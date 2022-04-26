Росія готує ракетний удар по «ПМР» з жертвами серед мирного населення. Про це інформує ГУР Міноборони України.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

У фейковому повідомленні вказано, що Служба безпеки України «наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони», оскільки «люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження».

У повідомленні також йдеться про те, що «рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки».

Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

ГУР наголошує, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.

Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

Зауважимо, що напередодні в столиці невизнаної ПМР – Тирасполі прогриміла серія вибухів.

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до «вибухів», які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити «ПМР» до бойових дій у війні проти України.

До слова, 22 квітня представники російського командування оголосили, що в рамках другої фази війни проти України, яку кремлівська пропаганда називає «спецоперацією» планується встановити контроль над півднем України, щоб забезпечити вихід до Придністров'я.