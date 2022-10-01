Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія не придумала, хто мав би керувати Україною в разі захоплення Києва

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія на початку повномасштабного вторгнення не знала, кого призначити новим «президентом» України в разі захоплення Києва. Одним із варіантів був екс-президент-втікач Віктор Янукович. Про це він розповів в ефірі телемарафону ввечері в п’ятницю, 30 вересня, пише «Бабель».

«Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни Росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто має стати [президентом], але остаточного не було. Один із найбезглуздіших, як на мене, – це був варіант повернення Януковича», – сказав Буданов.

За його словами, Януковича дійсно готували до цього, хоча і сам він був не в захваті від такої ідеї. Однак українська розвідка мала про це інформацію.

Раніше американська газета The Washington Post писала, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська федеральна служба безпеки готувала два маріонеткові уряди – на чолі з президентом-втікачем Віктором Януковичем для Києва та його колишніми соратниками для південно-східної України.

Одна група на чолі з Януковичем перебувала в Білорусі. Туди він прилетів 7 березня. Після цього Янукович написав відкритого листа Зеленському, в якому закликав його припинити війну, здатися та підписати мирні угоди. Українська розвідка запевняє, що протягом тижня очільник охорони Януковича щонайменше тричі спілкувався зі старшим офіцером ФСБ, який займався Україною.