Російські окупаційні війська накопичили певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Вони планують залучити її у найважливіших напрямах, де намагатимуться вести наступ, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

«Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше беруть участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати», – заявив він у коментарі «РБК-Україна» і додав, що саме тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації.

Черняк зауважив, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється. За його словами, враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше.

Нагадаємо, вночі 27 лютого росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Із чотирнадцяти дронів українська ППО збила 11, три дрони влучили по Хмельницькому, загинули двоє рятувальників.