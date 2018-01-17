Росія намагалась обійти санкції і купити 12 швейцарських кораблів

РФ намагалася скористатися послугами естонця Тімо Саса, що є наближеним до найвищого керівництва РФ

Пов’язаний із Росією естонський бізнесмен Тімо Сас хотів придбати 12 швейцарських кораблів, щоб допомогти Росії обійти міжнародні санкції. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на швейцарське видання Aargauer Zeitung, судновласник-банкрут Ганс-Юрг Грундер мав намір продати збанкрутіле підприємство Enzian Shipping AG 45-річному естонцю з Талліна. Той мав взяти на себе борги підприємства.

15 листопада 2016 року у швейцарській пресі було опубліковане повідомлення, що компанія Enzian Shipping AG була перейменована на TS Investor AG. ТS означало «Тімо Сас». Контракти уже нібито були підписані. Таким чином судновласник Грундер хотів врятувати свої 12 кораблів і залишитись у бізнесі.

За словами ознайомлених зі справою людей, Тімо Сас наближений до президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать інформація, що стало публічною завдяки витокам Panama Papers. Тімо Сас є одним із акціонерів компанії Triza Express Incorporated, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Власником цієї компанії є росіянин Сергій Зеленський із Санкт-Петербурга, директор відділу морського палива у «Газпромнефти», дочірній компанії російської державної корпорації «Газпром».

Сас також є членом Ради директорів компанії Pregol Shiprepair Yards, розташованій у військовому порту в російському Калінінграді. Усі ці дані підводять до висновку, що у естонця повинні бути добрі відносини з російськими військовими та російською владою, пише швейцарське видання.

Згідно із даними джерел, покупка 12 швейцарських суден дозволила би РФ обійти міжнародні санкції. Судна, що плавають під прапором нейтральної Швейцарії, дозволили б росіянам використовувати їх для транспортування зброї, наприклад, в Сирію.

«Оскільки Сас – естонець, а отже і громадянин ЄС, то він може вільно пересуватися в Європі і діяти, попри накладені на Росію санкції. Він міг би навіть укладати договори з НАТО про військові перевезення, які б виконувалися російськими моряками», – висловило впевненість джерело видання.

Втім ця угода так і не була реалізована. Про сумнівного інвестора був попереджений швейцарський уряд. Крім того, відповідно до таємних документів швейцарського бундесрату, Сас не виконав своїх контрактних зобов’язань. З яких причин – не повідомляється.