Ентоні Блінкен вважає, що РФ не готова зупиняти війну в Україні

Росія зараз не схильна до відповідальних переговорів і не має намірів зупиняти війну проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише «Укрінформ».

«Станом на сьогодні, я повинен сказати, з одного боку ми вітаємо Україну за те, що вона залишається за столом переговорів попри бомбардування щохвилини. Але водночас, я не побачив жодних значимих зусиль з боку Росії, щоби дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде», – заявив Блінкен.

Держсекретар наголосив на підтримці Сполученими Штатами прагнень України досягти деескалації дипломатичним шляхом, а також добитися припинення вогню й виведення російських військ зі своєї території.

Він привітав зусилля й інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю та Туреччини, спрямовані на допомогу Україні у досягненні зазначеної мети.

Однак, за словами Блінкена, справжня дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до переговорів і безпосередньо деескалації.

«Я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку», – підсумував він.

Нагадаємо, що раніше Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента держави-агресорки Владіміра Путіна як військового злочинця.