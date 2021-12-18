Раніше Росія порушувала умови угоди, обмеживши доступ іноземної авіації до низки районів країни

З суботи, 18 грудня набуло чинності рішення Росії про вихід з-поміж країн-учасниць Договору з відкритого неба. Про це пише Deutsche Welle.

У червні Росія направила повідомлення про таке рішення депозитаріям угоди – Угорщині і Канаді, повідомили у МЗС Росії. Росіяни також попередили інших учасників угоди.

Договір про відкрите небо було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі 27 державами – учасницями об'єднання, яке з 1994 року отримає назву Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Цілями угоди були сприяння більшій відкритості та транспарентності військової діяльності, а також зміцнення безпеки через заходи зміцнення довіри та стабільності. Країни, що підписувалися, зобов'язувалися дозволяти іншим сторонам за договором здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

США оголосили про вихід із договору ще в листопаді 2020 року, звинувативши Росію в його порушенні та обмеженнях на польоти над Чечнею та в районі Калінінграда. Москва претензії Вашингтона відкинула та переклала всю відповідальність за розвал договору на Сполучені Штати.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 22 травня 2020 року повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо, що дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали договір.