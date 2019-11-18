Росія підтвердила дату зустрічі лідерів «нормандської четвірки»

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що «нормандська зустріч» запланована на 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Пєсков зазначив, що в рамках підготовки до «нормандської зустрічі» 18 листопада в Путіна запланована телефонна розмова.

«Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до «нормандського формату», який зараз запланований на 9 грудня. Це дійсно так, підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію», — сказав Пєсков.

Речник додав, що не буде висловлювати очікування щодо зустрічі. Він також закликав не завищувати чи занижувати очікування щодо зустрічі.

«Це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Їй передував досить тривалий період перед тим, як цю зустріч запланували. Була дуже велика перерва — ми з жалем констатуємо — у роботі «нормандського формату», — зазначив Пєсков.