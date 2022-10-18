Російська стратегічна авіація почала атакувати Україну вже не з регіону Каспійського моря, а з Ростовської області. Про це у вівторок, 18 жовтня, сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише LIGA.net.

За словами Ігната, стратегічні бомбардувальники Росії продовжують обстрілювати Україну ракетами Х-101 та Х-555, але тепер роблять це з Ростовської області, а не з Каспію.

«Тобто ближче. Це залишає нам менше часу відреагувати на запуск», – сказав Ігнат.

Він пояснив, що ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то Повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди – щоб спуститися в укриття.

Ігнат повідомив, що наразі головна ціль росіян – це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України, зокрема – по ТЕЦ і ТЕС. Внаслідок цього в деяких регіонах виникли проблеми з електро- і водопостачанням.