Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про загрозу ракетних ударів російських військ по українських містах, оскільки загарбники поповнили запаси крилатих ракет на своїх кораблях у Чорному морі.

«Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калибр”. У військово-морській базі “Севастополь” завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калибр” на фрегаті “Адмирал Макаров”», – сказано у зведенні Генштабу, опублікованому вночі в четвер, 31 березня.

Також у генштабі повідомили, що переміщення на територію України додаткових підрозділів російських військ триває.

«За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились у переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів», – сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Там зауважили, що для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України загарбники намагаються створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення «референдуму» зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої «херсонської народної республіки»).

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. Однак, за прогнозами Генштабу, найближчим часом росіяни посилять обстріли українських підрозділів на цьому напрямку, що дозволить загарбникам перемістити війська і приступити до блокування Чернігова.

Також, за інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків і обстрілювати його з артилерії.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують блокувати Маріуполь. Крім того, на цьому напрямку очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська, заявили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку (Миколаїв і Миколаївська область) противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів.

«Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки», – додали в Генштабі.