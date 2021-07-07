В окупованому Росією Криму є 3-5 об'єктів, що містять витратні матеріали для виготовлення ядерної зброї. Про це заявила заступниця представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона наголосила, що країна-агресорка може розмістити ядерне озброєння. Саме тому український уряд посилав відповідні сигнали в міжнародні інстанції одразу після окупації Криму.

«Питання Криму – питання не лише України, але й усього світу. І питання безпеки в Азово-Чорноморському регіоні стосується не лише України, а й низки наших найближчих партнерів, і НАТО зокрема»,– зауважила Ташева.

За її словами, українські спецслужби мають досить багато даних про ядерну зброю. Вона додала, що важливо продовжувати на міжнародному рівні говорити про втрату Україною контролю над об'єктами в окупованому Криму, які Кремль може використовувати для створення подібного озброєння.

«І дуже важливо комунікувати на рівні міжнародних організацій і давати сигнали ще раз. Приблизно 3-5 об'єктів в окупованому Криму точно містять витратні матеріали для виготовлення надалі ядерної зброї»,– зазначила Ташева.

Вона переконана, що це питання може бути однією з тем «Кримської платформи».