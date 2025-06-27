Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок

Росіян створили на Покровському напрямку найбільше угрупування – понад 100 тис. військових. Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки на Донеччину.

Як розповів Олександр Сирський, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Зокрема, окупанти продовжують намагатися підійти до адміністративної межі Донецької області. Для цього окупанти сконцентрували на напрямку близько 111 тис. військових.

«Противник хоче зробити це (підійти до адмінмежі Донеччини, – ред.) не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-“побєду”», – зауважив Олександр Сирський.

За словами Головнокомандувача, два тижні тому росіяни на Покровському напрямку активно застосовували диверсійно-розвідувальні групи. Проте Силам оборони вдалося їх знешкодити. Наразі, запевнив Олександр Сирський, ситуація під контролем.

Перебуваючи на Покровському напрямку, Олександр Сирський провів низку нарад, з’ясувати всі проблемні моменти та дав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу

Нагадаємо, у четвер, 26 червня, Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумщини протягом останнього тижня.