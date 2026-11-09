Внаслідок атаки на Рівненщині зайнялися пожежі

У ніч на понеділок, 9 листопада, російські окупанти атакували західні регіони України. Під атаку дронів потрапили Рівненська та Хмельницька області – там пошкоджені енергетичні та житлові обʼєкти, а також місцевий бізнес.

Близько 00:10 у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що Хмельниччиною рухається реактивний дрон курсом на Летичів. Згодом там повідомили про БпЛА у напрямку Хмельницького.

На нічну атаку відреагував голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він повідомив, що дрони атакували обласний центр та пошкодили там житлову забудову.

«Виникла пожежа у приватних житлових будинках. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки», – повідомив Тюрін.

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На момент публікації інформація про загиблих чи постраждалих внаслідок атаки не надходила.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування дронів для Рівненської області близько 01:20, 03:50 та о 05:00. За даними військових реактивні БпЛА рухалися через Житомирщину у напрямку міст Сарни та Дубровиця на півночі регіону.

Вже вранці 9 листопада голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що дрони атакували енергетичну та житлову інфраструктуру на півночі Рівненщини.

«Під ударом опинилися енергетика, бізнес, житловий сектор. На щастя, обійшлося без людських жертв», – повідомив Коваль.

Крім того, повітряну тривогу оголошували на Волині – за даними військових, БпЛА рухався в сторону Луцька та Ківерців. Втім, на момент публікації місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.

Нагадаємо, напередодні, 8 листопада, ударний безпілотник атакував житлову забудову на Хмельниччині. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, постраждали дві людини.