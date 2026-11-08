Росіяни атакували Хмельниччину реактивним дроном

У неділю, 8 листопада, російські окупанти знову атакували Хмельницьку область, застосувавши БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок у Хмельницькому районі, є постраждалі, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Близько 13:20 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про рух реактивного безпілотника повз Красилів, розташований у Хмельницькому районі. За даними ПС, дрон рухався у західному напрямку.

Згодом Сергій Тюрін повідомив про те, що безпілотник впав у Хмельницькому районі.

«За попередньою інформацією внаслідок чергової атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі. Двох людей госпіталізовано до медичних закладів», – повідомив голова ОВА.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада росіяни також атакували житлову забудову Хмельниччини. Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, одна людина постраждала.

Крім того, у ніч на 8 листопада окупанти атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків постраждала територія агропідприємства.