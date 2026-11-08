Регіон атакували кілька дронів

У ніч на неділю, 8 листопада, російські окупанти атакували Волинську область ударними дронами. Уламки збитих БпЛА пошкодили одне з агропідприємств у регіоні, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За даними голови ОВА, вночі росіяни скерували на Волинь кілька реактивних безпілотників типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА в напрямку Луцька та Маневичів.

«Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих ворожих дронів упали на територію одного з агропідприємств у Луцькому районі. Там виникла пожежа в офісному приміщенні», – повідомив Романюк.

Станом на 09:50 пожежу вдалося локалізувати. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

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Голова ОВА також повідомив про знищення ще одного дрона на території Камінь-Каширського району. За даними Романюка, збиття здійснили сили тактичної авіації.

Нагадаємо, увечері 6 листопада росіяни атакували Хмельницький. Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, постраждала людина.