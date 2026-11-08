Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки

Увечері 6 листопада російські окупанти атакували дроном Хмельницький. Під удар потрапила житлова забудова міста, одна людина зазнала поранень, повідомили голова ОВА Сергій Тюрін, а також у пресслужбі ДСНС у неділю, 7 листопада.

Повітряні сили ЗСУ оголошували про безпілотну загрозу для Хмельниччини близько 21:30 6 листопада. Тоді, за даними ПС, реактивний БпЛА рухався в напрямку Хмельницького з південного сходу.

Згодом Сергій Тюрін повідомив, що російський дрон атакував житлову забудову Хмельницького. Під удар потрапили приватні будинки та багатоповерхівки.

За даними ДСНС, внаслідок атаки у Хмельницькому ушкоджень зазнала приватна забудова. Також через атаку вибиті вікна у багатоповерхівках.

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«За попередньою інформацією, одна людина травмувалася, однак госпіталізації не потребувала», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 3 листопада російські дрони атакували Хмельниччину, спрямувавши удар по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, три БпЛА атакували підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької АЕС.