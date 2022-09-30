Росія вдарила ракетами по автобусному депо в Дніпрі
Внаслідок ракетного удару загорілись близько 50 автобусів
Внаслідок удару російських ракет по Дніпру, на транспортному підприємстві сталась масштабна пожежа, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.
«Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та біля 50 автобусів», – заявив Резніченко.
За його словами, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Нагадаємо, що у ніч на 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра.