Внаслідок ракетного удару у Дніпрі загорілись біля 50 автобусів

Внаслідок удару російських ракет по Дніпру, на транспортному підприємстві сталась масштабна пожежа, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.

«Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та біля 50 автобусів», – заявив Резніченко.

За його словами, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо, що у ніч на 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра.