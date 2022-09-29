Внаслідок обстрілів повністю зруйновані кілька приватних осель

У ніч на 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Наразі відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених.

«Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета», – повідомив Резніченко.

Зазнав руйнувань ринок, пошкоджено автобуси, автівки та лінії електропередач. Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукають людей.

Протягом останніх кількох місяців РФ активізувала обстріли українських міст. Зокрема, найчастіше удари завдаються по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, Харкова, Миколаєва, Дніпра і Запоріжжя.