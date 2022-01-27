Росія ознайомилась з відповіддю США та НАТО щодо так званих «гарантій безпеки», яких РФ вимагає від Заходу. Про це 27 повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише ТАСС.

За його словами, відповідь «дозволяє розраховувати на початок серйозного діалогу, але на другорядні теми».

«Що стосується змісту документа, там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але на другорядні теми», – заявив Лавров.

Він підтвердив, що у відповідях «немає позитивної реакції на головне питання» – зупинку розширення НАТО на Східну Європу. Також він заявив, що всі найближчим часом дізнаються про зміст відповіді, хоча раніше США просили її не оприлюднювати.

«Думаю, що зміст відповіді найближчим часом стане відомий широкому загалу. Як нам сказали американські колеги, він узгоджений з усіма союзниками США та українською стороною. Немає жодних сумнівів, що найближчим часом він "витече"», – сказав Лавров.

Нагадаємо, що США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.