Посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на МЗС РФ.

Зазначається, що 26 січня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко прийняв посла США в Москві Джона Саллівана. Під час зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше поданий російською стороною проект двостороннього договору про так звані «гарантії безпеки».

«Європейська правда», посилаючись на Ентоні Блінкена, пише, що у відповіді США дали чітко зрозуміти, що вони захищатимуть свої ключові принципи, які включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

«Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі», – додав він.

Блінкен наголосив, що США готові продовжувати діалог з РФ щодо тих областей, у яких, як і раніше, можлива співпраця. Він розраховує поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва ознайомиться з відповіддю США.

З подібною заявкою щодо відповіді росіянам виступив і генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, «НАТО може обговорювати з Росією багато що, але ніколи не вказуватиме іншим державам, куди їм вступати».

Раніше США підкреслювали, що документ обов’язково враховуватиме позицію союзників і партнерів в Європі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який ознайомився з відпвовіддю, розповів, що «позиція України врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати надішлють Росії в частині України, не викликають наших заперечень». За його словами, Україна продовжує координацію із союзниками у протидії російській агресії, так і у підготовці відповідей США та НАТО на вимоги РФ.

Нагадаємо, що США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті. Водночас в адміністрації президента США переконані, що Кремль все одно може опублікувати відповіді на «гарантії безпеки».