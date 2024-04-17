Російські колони рухаються з Карабаху у напрямку Вірменії

Росія почала відводити свої війська з території республіки Нагірний Карабах, який повернувся під контроль Азербайджану. Про це у четвер, 17 квітня, повідомили азербайджанські ЗМІ: APA та Musavat.

Спершу росіяни покинули територію монастиря Худаванг у Кельбаджарському районі, храм перейшов під контроль азербайджанської поліції.

«Особовий склад та військова техніка російського “миротворчого контингенту”, тимчасово дислокованого в Азербайджані, залишили територію албанського храму», – йдеться у повідомленні APA.

Також триває процес відведення російського контингенту з бази в Ходжалах. Місцеві жителі повідомляють, що російські колони рухаються з Карабаху у напрямку Вірменії.

За даними Musavat, процес відведення російського контингенту триватиме кілька днів. Таким чином Азербайджан відновить повний суверенний «контроль над Карабахом і всіма його землями».

Відведення російських військ з території республіки Нагірний Карабах також підтвердив речник Кремля Дмітрій Пєсков. Як повідомляє російський сайт новин «Интерфакс», Дмітрія Пєскова попросили прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення «миротворчого контингенту». Пєсков відповів, що «це дійсно так».

Російські «миротворці» (близько 2 тис. осіб) перебували у Нагірному Карабаху з 10 листопада 2020 року відповідно до трьохсторонньої угоди, підписаною Вірменією, Азербайджаном та Росією. Згідно з угодою, російські військові мали перебувати у невизнаній республіці до 2025 року.

Нагадаємо, 19 вересня 2023 року Міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». 20 вересня невизнаний Нагірний Карабах капітулював і ухвалив рішення про припинення вогню. Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна за добу «виконала всі завдання антитерористичної операції та відновила суверенітет». 1 січня 2024 року невизнаний Нагірний Карабах офіційно припинив своє існування.

Зазначимо, що територіальний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху тривав з кінця 1980-х років. У вересні 1991 року Нагірно-Карабаська автономна область за підтримки Вірменії заявила про вихід з Азербайджанської РСР. За період збройного конфлікту 1988–1994 років у регіоні загинуло близько 30 тис. людей.