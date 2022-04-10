У результаті запроваджених санкцій країнами заходу російська економіка ймовірно незабаром перестане входити до найбільших економік світу. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише ABC News.

«Якщо подивитися на незалежні прогнози щодо російської економіки, то, ймовірно, цього року вона впаде приблизно на 10-15% і перестане бути однією з найбільших економік світу через економічний тиск, який ми на них чинимо», – сказав він.

Салліван також додав, що нині економіку РФ штучно підтримують місцеві банки.

«Банкам російський уряд не дозволяє продавати долари клієнтам. Таким чином вони захищають рубль. Але це має величезні економічні витрати для російської економіки. Ми продовжимо стискати російську економіку, щоб Росія та Кремль відчули біль від того, що вони зробили в Україні», – зазначив він.

Нагадаємо, що за прогнозами аналітиків, перший з 1917 року зовнішній дефолт Росії виглядає фактично неминучим. Про це повідомляє Bloomberg.

Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів.