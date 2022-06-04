У Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

У Південній бухті – найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти – біля Мінної стінки пришвартовано чотири ВДК.

Йдеться, зокрема, про два кораблі проекту 1171 «Тапір». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – ВДК «Саратов» знищений українською ракетою в порту Бердянська. Два інших – «Орск» і «Ніколай Фільченков».

Також біля Мінної стінки стоять два ВДК проекту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куніков», «Новочєркаск», «Ямал», і «Азов».

За даними ОК «Південь», у Чорному морі наразі перебувають, окрім 5 ВДК, ще 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен.

Загалом же Росія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами.