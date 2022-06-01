Росіяни встановили на острові Зміїний свої зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, в Чорному морі утримують два фрегати з ракетами «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Військові припускають, що це свідчить про намір окупантів захистити свої кораблі та про загрозу ударів по Одещині

«Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження російські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» зазначили, що наразі ознак підготовки десантної операції немає. Водночас вони не виключають, що окупанти можуть спробувати висаджувати ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративно обстрілювати прибережні райони.

Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства. Штормом 31 травня знову зірвало з якоря 2 ворожих морських міни.

Одну з них віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини. Обидві міни знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил.

Раніше керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла, що місто Одеса залишається у пріоритетах ворога до захоплення та окупації.