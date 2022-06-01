В міру загострення ситуації у східній оперативній зоні, посилюється й інтенсивність ворожих обстрілів півночі України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник зводить інженерні укріплення своїх позицій в Брянської області на відстані близько 3 км від Державного кордону України.

Минулої доби російський агресор декілька разів здійснював авіанальоти на слобожанському напрямку. Зокрема, місто Білопілля Сумської області постраждало від ворожих ударів із літаків Су-35.

А в районах населених пунктів Веселе та Тернова на Харківщині, противник стріляв з вертольотів армійської авіації.

Під вогнем ворожої артилерії опинилися прикордонні населені пункти, місто Середина-Буда на Сумщині та населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни Харківської області.

Наразі ключове завдання противника на слобожанському напрямку це утримання раніше зайнятих позицій, недопущення виходу ЗСУ до державного кордону на півночі та ведення розвідки.

На слов’янському напрямку окупанти здійснили перегрупування військ. Через значні втрати у районі Довгенького, ворог був змушений відвести окремі підрозділи до Ізюма для відновлення бойового потенціалу

Батальйонна тактична група прибула для підсилення ворожих позиції в Куп’янськ, задля посилення охорони та оборони логістичних маршрутів.

Противник вів повітряну розвідку, для з'ясування позицій українських захисників у районах населених пунктів Ізюм, Первомайськ та Велика Комишуваха за допомоги безпілотника «Орлан-10».

Тим часом, на півдні України російські окупаційні війська намагаються втриматися на зайнятих раніше рубежах.