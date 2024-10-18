Українці оборонці знищили більшість випущених по Україні дронів

У ніч на п’ятницю, 18 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши понад 130 ударних безпілотників. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Про активність ворожих безпілотників на півночі країни у Повітряних Силах повідомили ще приблизно о 20:20 17 жовтня. Станом на 08:40 атака БпЛА триває, тривога оголошена у низці областей.

За даними Повітряних Сил, окупанти атакували Україну ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з російських міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ. Станом на 08:30 українські військові виявили та здійснили супровід 135 безпілотників.

На момент публікації Повітряні Сили знищили 80 ворожих дронів у межах 14 областей:

Київської

Одеської

Житомирської

Сумської

Черкаської

Полтавської

Чернігівської

Хмельницької

Рівненської

Волинської

Вінницької

Харківської

Херсонської

Кіровоградської

Результат роботи ППО у ніч на 18 жовтня

«44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Станом на 09:00 триває бойова робота. Наслідки російської атаки безпілотників, яка стала однією з наймасштабніших під час повномасштабного вторгнення, уточнюються.

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